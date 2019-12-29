В ЦИК Азербайджана уже обратились 1808 кандидатов в связи с парламентскими выборами

29 декабря 2019 15:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - До настоящего времени, для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных в Азербайджане на девятое февраля, обратились 1 808 кандидатов.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель комиссии Мазахир Панахов, сообщает в воскресенье Trend.

Панахов отметил, что 350 кандидатов выдвинуты от 18 политических партий, 11 человек — инициативными группами, 1447 человек выдвинули свои кандидатуры самостоятельно.

Председатель комиссии сказал, что из числа обратившихся уже утверждены кандидатуры 1348 человек, 1142 из них уже забрали подписные листы, а 159 - вернули, из них 27 человек зарегистрированы, 74 человека взяли самоотвод.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане будут проведены девятого февраля 2020 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Названо число кандидатов, обратившихся для участия в парламентских выборах в Азербайджане
Политика 28 декабря 15:52
В связи с парламентскими выборами в Азербайджане будет выпущено более 5,3 млн извещений
Политика 28 декабря 15:09
ПЕА обнародовала список своих кандидатов в депутаты
Политика 27 декабря 18:06
Мазахир Панахов ответил на обращение партии «Мусават»
Политика 26 декабря 17:59
Обнародовано число избранных в муниципалитеты Азербайджана
Политика 26 декабря 17:51
ЦИК Азербайджана: Для участия в парламентских выборах обратились 1329 кандидатов
Политика 26 декабря 17:22
Лента новостей
Британские спецслужбы не возражают против участия Huawei в создании сетей 5G
Европа 16:39
Показатели урожайности хурмы в Азербайджане оправдали прогноз
Бизнес 16:26
Семьям шехидов и ветеранам Карабахской войны в Азербайджане переданы еще 120 квартир и частных домов (ФОТО)
Общество 16:25
Узбекский InfinBank подвел итоги деятельности за 2019 год
Финансы 16:13
Гошгар Тахмазли о снижении нормативного уровня трансжиров в Азербайджане
Общество 16:08
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Президента Ильхама Алиева
Политика 16:06
Знаменитости поздравили пассажиров Бакинского метрополитена (ВИДЕО)
Общество 15:50
Ровнаг Абдуллаев: «Объем добычи нефти на АЧГ достиг 500 миллионов тонн»
Энергетика 15:48
Представлена ТОП-10 самых популярных сериалов 2019 года
Интересное 15:37