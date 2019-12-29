Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильного туннеля в поселке Пиршаги (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 29 декабря состоялось открытие автомобильного туннеля в поселке Пиршаги Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.

Председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Осуществленная в последние годы под руководством Президента Ильхама Алиева широкомасштабная работа по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры нашей страны сыграла большую роль в том, что данная сфера достигла современного уровня. Это еще раз подтверждает строительство ЗАО «Азербайджанские железные дороги» автомобильного тоннеля в поселке Пиршаги. Это также свидетельствует о том, что важные проекты, реализуемые, в том числе в области совершенствования дорожного и транспортного сектора, прокладка новых дорог, реконструкция существующего дорожного хозяйства на самом современном уровне приобрели последовательный характер. Реализация данных проектов приносит пользу гражданам не только в столице, но и пригородных селах и поселках. Все это служит наглядным проявлением того, что в центре социальной политики, проводимой главой государства, находятся граждане Азербайджана.

Строительство нового тоннеля, наряду с обеспечением безопасности движения поездов и автомобилей, играет важную роль с точки зрения своевременного и удобного проезда водителей и пассажиров до пункта назначения. Для обеспечения безопасности движения на пересечении железной дороги по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии с автомобильной дорогой спроектировано 15 автомобильных тоннелей. Из них 7 уже сданы в эксплуатацию, а в 7 продолжаются строительно-монтажные работы. Данный тоннель, находящийся в поселке Пиршаги, расположен на пересечении Бакинской кольцевой автомобильной дороги с 28-м километром Абшеронской кольцевой железной дорогой. Протяженность закрытого участка тоннеля составляет 160, ширина – 31, высота – 6, а общая протяженность 566 метров.

Строительство таких тоннелей на пересечении железнодорожной линии и автомобильной дороги имеет очень важное значение. Так, данный проект играет значимую роль в обеспечении быстрого, непрерывного движения поездов по графику. Это также обеспечивает интенсивность движения автомобилей. Таким образом, осуществляется безопасное движение поездов и автомобилей, которые не создают препятствий друг для друга.

Затем глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие тоннеля.

В заключение была сделана фотография на память.

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