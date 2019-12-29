Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)

29 декабря 2019 16:32 (UTC+04:00)

Изменен заголовок, добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 11:25)

БАКУ /Trend/ - 29 декабря в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку сданы в эксплуатацию реконструированные подстанция «Мушфиг» мощностью 220/110/10 кВ и подстанция «Забрат» мощностью 110/35/10 кВ Открытого акционерного общества «Азерэнержи».

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.

Президент ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев проинформировал главу государства о проведенной работе.

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  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)
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