Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Мушфиг» и «Забрат» (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 29 декабря в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку сданы в эксплуатацию реконструированные подстанция «Мушфиг» мощностью 220/110/10 кВ и подстанция «Забрат» мощностью 110/35/10 кВ Открытого акционерного общества «Азерэнержи».

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.

Президент ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев проинформировал главу государства о проведенной работе.

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