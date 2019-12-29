В Азербайджане отметят 110-летие Ази Асланова

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье подписал распоряжение о проведении 110-летия Ази Асланова.

В распоряжении говорится, что в январе 2020 года исполняется 110 лет со дня рождения выдающегося военного деятеля, дважды героя Советского союза, генерал-майора Ази Ахад оглу Асланова.

Министерству обороны совместно с министерством образования и министерством культуры поручено подготовить и осуществить план мероприятий в связи с 110-летием дважды героя Советского союза, генерал-майора Ази Асланова.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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