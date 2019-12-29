Президент Ильхам Алиев утвердил бюджет SOFAZ на 2020 год

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье подписал указ о бюджете Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) на 2020 год.

Согласно указу, доходы бюджета SOFAZ на 2020 год утверждаются в размере 12 384 088,2 тысячи манатов, а расходы – 11 589 910,3 тысячи манатов.

Утверждается, что доходы бюджета SOFAZ за 2020 год формируются за счет нижеследующих поступлений:

№ Источники дохода Сумма доходов (тыс. манатов) 2.1. Чистый доход от продажи углеводородов, приходящихся на долю Азербайджана (исключая затраты на транспортировку углеводородов, банковские, таможенные расходы, расходы на независимый контроль (сюрвейер), маркетинговые и страховые расходы, в том числе исключая доходы от доли SOCAR в проектах, инвестором, дольщиком или партнером которых он является) 10 563 404,5 2.2. Поакровые выплаты инвесторов за использование контрактной площади для разработки запасов углеводородов 4 692,0 2.3. Доходы от транзита нефти и газа через территорию Азербайджана 19 380,0 2.4. Доходы от размещения и управления активами SOFAZ 1 031 271,7 2.5. Бонусы, выплаченные инвесторами в связи с нефтегазовыми соглашениями или их исполнением 765 340,0 Всего 12 384 088,2

Утверждается, что расходы бюджета SOFAZ за 2020 год направляются на нижеследующие цели:

№ Направления расходов Сумма расходов (тыс. манатов) 3.1. Финансирование некоторых мер в связи с социально-бытовыми вопросами и размещением вынужденных переселенцев 200 000,0 3.2. Верхний предел трансфера в государственный бюджет Азербайджана на 2020 год 11 350 000,0 3.3. Финансирование "Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019 - 2013 года" 10 000,0 3.4. Расходы, связанные с управлением SOFAZ 29 910,3 Всего 11 589 910,3

Также утверждены " Основные направления использования средств SOFAZ в 2020 году и инвестиционная политика" и "Смета расходов в связи с управлением SOFAZ в 2020 году".

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