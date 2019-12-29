В Азербайджане учреждается еще одно Агентство со статусом публичного юридического лица

29 декабря 2019 20:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье подписал указ об усовершенствовании деятельности министерства образования и внесении изменений в указ Президента Азербайджана "О дополнительных мерах в связи с оптимизацией структуры и усовершенствованием управления ряда государственных органов в Азербайджане" от 17 января 2019 года № 479.

Согласно указу, Управление аккредитации и нострификации при министерстве образования Азербайджана реорганизуется путем трансформации в Агентство по обеспечению качества в образовании со статусом публичного юридического лица при министерстве образования Азербайджана.

2. Утверждается "Устав Агентства по обеспечению качества в образовании".

3. Осуществление полномочий учредителя Агентства по обеспечению качества в образовании (далее - Агентство) поручается следующим:

3.1. Президенту Азербайджана

3.1.1. Утверждение устава и определение размера уставного фонда Агентства, внесение в них изменений;

3.1.2. Реорганизация и упразднение Агентства.

3.2. Министерству образования Азербайджана:

3.2.1. решение других вопросов, отнесенных к полномочиям учредителя публичного юридического лица в соответствии со статьей 8.2 закона Азербайджана "О публичных юридических лицах", кроме указанных выше.

4. Кабинету министров Азербайджана:

4.1. принять соответствующие меры для обеспечения Агентства административным зданием по истечению двух месяцев с даты государственной регистрации;

4.2. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

5. Министерству образования Азербайджана:

5.1. по истечению трех дней с даты вступления в силу настоящего Указа для государственной регистрации Агентства обратиться в министерство экономики Азербайджана в порядке, установленном законом "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц";

5.2. по истечению двух месяцев при согласовании с Кабинетом министров утвердить структуру, численность сотрудников Агентства и их заработную плату (в том числе надбавки к зарплате, премии и другие выплаты);

5.3. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

6. Упраздняется статья 8.5 указа Президента Азербайджана "О дополнительных мерах в связи с оптимизацией структуры и усовершенствованием управления ряда государственных органов в Азербайджане" от 17 января 2019 года № 479.

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