Президент Ильхам Алиев расширил полномочия Государственного агентства специальной связи и информационной безопасности

29 декабря 2019 21:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье подписал указ "О внесении изменений в Указ Президента Азербайджана "О мерах по совершенствованию деятельности в сфере информационной безопасности" от 26 сентября 2012 года № 708".

Согласно указу, расширены полномочия Государственного агентства специальной связи и информационной безопасности Особой государственной службы охраны Азербайджана.

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