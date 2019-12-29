Президент Ильхам Алиев расширил полномочия Государственного агентства специальной связи и информационной безопасности

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье подписал указ "О внесении изменений в Указ Президента Азербайджана "О мерах по совершенствованию деятельности в сфере информационной безопасности" от 26 сентября 2012 года № 708".

Согласно указу, расширены полномочия Государственного агентства специальной связи и информационной безопасности Особой государственной службы охраны Азербайджана.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.