Президент Ильхам Алиев расширил полномочия Государственного агентства специальной связи и информационной безопасности (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье подписал указ "О внесении изменений в Указ Президента Азербайджана "О мерах по совершенствованию деятельности в сфере информационной безопасности" от 26 сентября 2012 года № 708".

Согласно указу, расширены полномочия Государственного агентства специальной связи и информационной безопасности Особой государственной службы охраны Азербайджана.

Государственное агентство специальной связи и информационной безопасности Особой государственной службы охраны Азербайджана являлось структурой, обеспечивавшей организацию, эксплуатацию, безопасность и развитие специальной государственной связи, информационно-телекоммуникационных систем и сетей специального назначения, электронного документооборота между управлениями, взаимодействия государственных структурой с сетью интернет, размещения в информационном и ресурсном центре их информационных ресурсов, и осуществлявшей специальные технических меры по обеспечению безопасности объектов государственной охраны и охраняемых объектов.

Согласно поправке, после этого Государственное агентство специальной связи и информационной безопасности Особой государственной службы охраны будет обеспечивать организацию, эксплуатацию, безопасность и развитие правительственной, специальной государственной мобильной и межгосударственной правительственной связи правительственных учреждений.

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