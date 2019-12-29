Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с детьми, лечащимися в Институте гематологии и трансфузиологии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 29 декабря в Научно-исследовательском институте гематологии и трансфузиологии имени Б.А.Эйвазова в рамках проекта «Дистанционное образование лечащихся детей школьного возраста» по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года состоялось мероприятие, организованное руководителем центра «Дистанционные знания» Фуадом Агаевым.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в мероприятии.

Лейла Алиева ознакомилась с проектом дистанционного образования, который применяется в этом медицинском учреждении. Проект, реализуемый при поддержке министерств здравоохранения и образования, нацелен на обеспечение особо нуждающихся детей правом на получение непрерывного и качественного общего образования, а также оказание детям, страдающим лейкемией, поддержки для интеграции в общество, повышение их знаний в области информационных и коммуникационных технологий и создание условий для демонстрации их потенциала. Наряду с лечением дети также не отстают в учебе, продолжают свои занятия.

Было отмечено, что в этом лечебном заведении, являющимся главным учреждением страны в области гематологии и трансфузиологии, достигнуто диагностирование заболевания в соответствии с международными стандартами.

Интересные выступления, подготовленные детьми в связи с праздником, песни, танцы в их исполнении придали мероприятию особый колорит. Дети очень обрадовались участию на праздничном торжестве Деда Мороза.

Лейла Алиева поинтересовалась лечением малышей, встретилась с детьми, лечащимися в различных отделениях Научно-исследовательского института, побеседовала с их родителями.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева пожелала детям скорейшего выздоровления, преподнесла им подарки.

В конце мероприятия состоялся просмотр выставки ручных работ учащихся.

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