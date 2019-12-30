В прифронтовой зоне открылась еще одна воинская часть Азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Находящийся в прифронтовой зоне министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии очередной воинской части, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Руководство министерства, посетив новую воинскую часть, осмотрело солдатскую столовую, казармы, оружейную и идеологическую комнаты, а также продовольственные и фруктово-овощные склады.

Отмечается, что в новой воинской части административные, служебные и рабочие помещения полностью оснащены системой централизованного отопления, линиями электропередачи, водо-, газоснабжения и связи, холодильниками, необходимой мебелью.

На территории проведены работы по благоустройству и озеленению.

По ознакомлении с обстановкой в части, министр обороны дал соответствующие указания по дальнейшему улучшению служебных и социально-бытовых условий военнослужащих.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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