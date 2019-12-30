Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство комплекса для конного хозяйства в Агстафе

30 декабря 2019 16:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по строительству нового комплекса для конного хозяйства "Дильбаз" в Агстафинском районе.

В распоряжении говорится, что с целью строительства нового комплекса для конного хозяйства "Дильбаз" в Агстафинском районе из суммы, указанной в подпункте 1.12.23. «Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) и по другим проектам", утвержденном распоряжением Президента Азербайджана от 15 января 2019 года номер 890, министерству сельского хозяйства выделяется 5 030 000 манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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