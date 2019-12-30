Министр обороны принял участие в мероприятии «День открытых дверей» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - По случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года 30 декабря в воинских частях был проведен «День открытых дверей» с участием родителей и родственников солдат, представителей общественности и работников культуры, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Руководящий состав министерства обороны во главе с министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым принял участие в мероприятии «День открытых дверей», проведенном в одной из воинских частей, дислоцированных в прифронтовой зоне.

В ходе встречи с руководством министерства обороны были обсуждены и даны ответы на вопросы, интересующие родителей.

Выслушав родителей солдат, министр дал соответствующие указания в связи с решением ряда вопросов.

Министр обороны и другие руководящие лица вместе с родителями и родственниками солдат приняли участие в праздничном торжестве.

Личному составу были вручены праздничные подарки.

Граждане, посетившие воинские части в «День открытых дверей», ознакомились с созданными здесь условиями, а также побывали в служебных, административных зданиях, солдатских казармах и столовых.

После праздничного концерта, организованного для личного состава, министр обороны, военнослужащие и посетители пообедали вместе за праздничным столом.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)





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