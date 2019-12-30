Президент Ильхам Алиев назначил новых председателей в суды Нахчыванской АР (версия 2)

30 декабря 2019 17:03 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:56)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении заместителя председателя, Административной и Коммерческой коллегий Верховного суда Нахчыванской АР и председателей ряда судов первой инстанции.

Согласно распоряжению:

- Аскер Новруз оглу Новрузов назначается заместителем председателя Верховного суда Нахчыванской АР.

- Юсифали Сулейман оглу Гурбанов назначается председателем Администерстивной коллегии Верховного суда Нахчыванской АР.

- Ахлиман Мехман оглу Хыдыров назначается председателем Коммерческой коллегии Верховного суда Нахчыванской АР.

- Хиджран Хасай оглу Мурадов назначается председателем Административного суда Нахчыванской АР.

- Эльшан Физули оглу Салманов назначается председателем Коммерческого суда Нахчыванской АР.

- Гусейн Мамед оглу Мамедов назначается председателем Суда по тяжким преступлениям Нахчыванской АР.

Настоящее распоряжение вступает в силу с первого января 2020 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев назначил судей в созданные административные и коммерческие суды
Политика 17:04
Изменены должности судей и председателей судов первой инстанции Азербайджана
Политика 16:58
Президент Ильхам Алиев назначил новых председателей в суды Нахчыванской АР
Политика 16:56
Президент Ильхам Алиев поздравил кубинского коллегу
Политика 16:49
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство комплекса для конного хозяйства в Агстафе
Политика 16:36
Президент Ильхам Алиев объявил 2020 год «Годом волонтеров» в Азербайджане
Политика 15:16
Лента новостей
Итальянцы построят в Узбекистане завод на 25 млн евро
Бизнес 17:11
В испанской церкви во время праздника прогремел взрыв на колокольне
Европа 17:07
Статус инфляции в Азербайджане за 2019 год
Финансы 17:06
Посол Бельгии: «Южный газовый коридор» усилит конкуренцию на газовом рынке Европы
Энергетика 17:06
Президент Ильхам Алиев назначил судей в созданные административные и коммерческие суды
Политика 17:04
В 17 окрестных поселках Баку ремонтируются дороги (ФОТО)
Строительство 17:03
Густав Нобель: Меня радуют те перемены к лучшему в Баку, которые мы все наблюдаем (ФОТО)
Экономика 17:02
Изменены должности судей и председателей судов первой инстанции Азербайджана
Политика 16:58
Президент Ильхам Алиев назначил новых председателей в суды Нахчыванской АР
Политика 16:56