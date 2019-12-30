Президент Ильхам Алиев назначил новых председателей в суды Нахчыванской АР (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении заместителя председателя, Административной и Коммерческой коллегий Верховного суда Нахчыванской АР и председателей ряда судов первой инстанции.
Согласно распоряжению:
- Аскер Новруз оглу Новрузов назначается заместителем председателя Верховного суда Нахчыванской АР.
- Юсифали Сулейман оглу Гурбанов назначается председателем Администерстивной коллегии Верховного суда Нахчыванской АР.
- Ахлиман Мехман оглу Хыдыров назначается председателем Коммерческой коллегии Верховного суда Нахчыванской АР.
- Хиджран Хасай оглу Мурадов назначается председателем Административного суда Нахчыванской АР.
- Эльшан Физули оглу Салманов назначается председателем Коммерческого суда Нахчыванской АР.
- Гусейн Мамед оглу Мамедов назначается председателем Суда по тяжким преступлениям Нахчыванской АР.
Настоящее распоряжение вступает в силу с первого января 2020 года.
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