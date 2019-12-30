При министерстве труда и социальной защиты Азербайджана создан ряд публичных юридических лиц

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию управления в сфере социальной защиты.
В соответствии с указом, при министерстве труда и социальной защиты Азербайджана (далее – министерство) создаются нижеследующие публичные юридические лица:
1.1. На базе Государственной службы занятости при министерстве - Государственное агентство занятости;
1.2. На базе Государственного фонда социальной защиты при министерстве – Государственный фонд социальной защиты;
1.3. На базе Государственной службы медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве – Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации;
1.4. Агентство социальных услуг.
новость будет обновляться
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.