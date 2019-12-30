Президент Ильхам Алиев поздравил кубинского коллегу (версия 2)

30 декабря 2019 17:30 (UTC+04:00)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 16:49)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Кубы Мигелю Диасу-Канелю Бермудесу.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Республики Куба – Дня освобождения.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Кубы – мира и прогресса", - говорится в письме главы государства.

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