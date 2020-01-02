Деструктивная политика Армении, угрожающая всему региону, не может удовлетворять Москву - политолог

2 января 2020 12:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В интервью телеканалу "Россия-24" Президент Азербайджана Ильхам Алиев затронул важнейшие вопросы, и в частности направил Армении еще один месседж в связи с вопросом Нагорного Карабаха.

Об этом в четверг сказал Trend политолог Джейхун Ахмедли.

По его словам, в этом месседже глава азербайджанского государства еще раз подчеркнул, что нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Политолог подчеркнул, что мнение, выраженное в ходе интервью, еще раз демонстрирует, что Азербайджан намерен расширить в данном контексте "наступательную дипломатию". В этом отношении можно особо отметить разоблачение героизации фашизма в Армении. И очень важно информирование на эту тему общественных и политических кругов России, добавил он.

Ахмедли отметил, что в интервью телеканалу «Россия-24» глава азербайджанского государства также коснулся вопросов дальнейшего углубления отношений стратегического партнерства между двумя странами: "С полной уверенностью можно сказать, что отношения между Россией и Азербайджаном оказали значительное влияние на геополитическую динамику на Южном Кавказе".

По мнению политолога, неопределенность в Армении, наблюдающаяся после смены власти, процессы, протекающие в последнее время в этой стране, побуждают Москву и Баку к политической солидарности: "Следует учесть, что деструктивная политика Армении, которая угрожает всему региону, не может удовлетворять и Москву, так как стабильность на Южном Кавказе также важна и для России».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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