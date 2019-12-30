По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)

30 декабря 2019 18:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах Азербайджана, доставлены новогодние подарки.

Как сообщает в понедельник Trend, любимый сказочный персонаж Азербайджана Джыртдан под звуки веселой музыки раздал праздничные гостинцы маленьким жителям Хызынского, Губинского, Сиязаньского, Шабранского, Евлахского, Астаринского, Лерикского, Агджабединского, Шекинского, Гахского, Лянкяранского, Масаллинского, Загатальского, Балакенского, Уджарского, Зардабского районов.

В то же время веселые аниматоры порадовали детей своими забавными играми.

Отметим, что эта инициатива Лейлы Алиевой даровала детям даже самых отдаленных районов Азербайджана счастье и праздничную атмосферу в канун Нового года.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
  • По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
  • По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
  • По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
  • По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
  • По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
  • По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
  • По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
  • По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
  • По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
  • По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
  • По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
  • По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
  • По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
  • По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
  • По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
  • По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
  • По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
  • По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
  • По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
  • По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
  • По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
  • По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
  • По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
  • По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
  • По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
  • По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
  • По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
  • По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
  • По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
  • По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
  • По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
  • По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
  • По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
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