Президент Ильхам Алиев назначил судей в новосозданные административные и коммерческие суды (версия 2)

30 декабря 2019 19:03 (UTC+04:00)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 17:04)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении судей новосозданных административных и коммерческих судов.

Согласно распоряжению, судьями новосозданных административных и коммерческих судов назначаются следующие лица :

По административным судам:

Административный суд Нахчыванской Автономной Республики

Мурадова Хиджрана Хасай оглу

Новрузова Сахавета Гусейн оглу

Бакинский административный суд

Абдуллаеву Айгюн Абдулла гызы

Абыева Наримана Ибрагим оглу

Алиева Эльвина Ахад оглу

Гаджибекову Миминат Таджиб гызы

Гасанову Шалалу Акиф гызы

Гусейнова Араза Фиридун оглу

Гусейнова Пярвиза Актив оглу

Гараеву Мехрибан Джафар гызы

Мадатли Фарида Ильхам оглу

Оруджзаде Айтен Панах гызы

Раджабова Илькина Абульфаз оглу

Гянджинский административный суд

Ахундова Эмина Тахир оглу

Гусейнова Фикрета Джилингир оглу

Искендерову Айгюль Вулгар гызы

Османова Усамеддина Идаят оглу

Сумгайытский административный суд

Азизову Вафу Эхтирам гызы

Гулиева Исмаила Рза оглу

Мамедова Джейхуна Башир оглу

Ширванский административный суд

Аллахъярова Заура Мирзага оглу

Гасанова Самира Фирдуси оглу

Исмаилова Орхана Надир оглу

Шекинский административный суд

Джаббарова Ильгара Идаят оглу

Гасымова Видади Кямал оглу

По коммерческим судам:

Коммерческий суд Нахчыванской Автономной Республики

Гусейнова Эльнура Гейдар оглу

Салманова Эльшана Физули оглу

Бакинский коммерческий суд

Ахундову Зейнаб Али гызы

Бурджаева Имрана Рамазан оглу

Алиева Эмина Зохраб оглу

Алиеву Айтен Гейдар гызы

Алиеву Лейлу Рауф гызы

Нуриеву Сабину Видади гызы

Пирвердиева Заура Рафиг оглу

Гасымова Фарруха Гусейнага оглу

Гянджинский коммерческий суд

Мамедова Рашада Сейлан оглу

Велиева Кянана Хафиз оглу

Сумгайытский коммерческий суд

Мамедова Захида Тахир оглу

Садигова Зульфугара Ахмед оглу

Тагиева Хагани Гахраман оглу

Ширванский коммерческий суд

Исмаилова Рафига Тофиг оглу

Шекинский коммерческий суд

Меджидова Руфата Азадали оглу

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 года.

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