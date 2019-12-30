СГБ Азербайджана поздравила представителей медиа по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года

30 декабря 2019 20:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана поздравила представителей медиа по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, передает в понедельник Trend.

"Уважаемые представитель средств массовой информации и журналисты. Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляем Вас по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, выражаем самые добрые и искренние пожелания! Желаем каждому из Вас плодотворного сотрудничества во имя обеспечения национальных интересов и безопасности Азербайджана, дальнейшего усиления нашей страны, достижений и новых творческих успехов в необходимой нашей Родине ответственной деятельности, Вам и вашим родным долгой жизни, крепкого здоровья и много радости!", - говорится в поздравлении.

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  • СГБ Азербайджана поздравила представителей медиа по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года
  • СГБ Азербайджана поздравила представителей медиа по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года
  • СГБ Азербайджана поздравила представителей медиа по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года
  • СГБ Азербайджана поздравила представителей медиа по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года
  • СГБ Азербайджана поздравила представителей медиа по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года
  • СГБ Азербайджана поздравила представителей медиа по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года
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