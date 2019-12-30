Президент Ильхам Алиев назначил новых председателей и судей в ряд судебных органов Нахчыванской АР (версия 2)

30 декабря 2019 19:34 (UTC+04:00)

Изменен заголовок, добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 16:56)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении заместителя председателя, председателей административной и коммерческой коллегий Верховного суда и председателей ряда судов первой инстанции Нахчыванской АР.

В распоряжении говорится:

1.Назначить Аскера Новруз оглу Новрузова заместителем председателя Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.

2.Назначить Юсифали Сулейман оглу Гурбанова председателем Административной коллегии Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.

3.Назначить Ахлимана Мехман оглу Хыдырова председателем Коммерческой коллегии Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.

4.Назначить Хиджрана Хасай оглу Мурадова председателем Административного суда Нахчыванской Автономной Республики.

5.Назначить Эльшана Физули оглу Салманова председателем Коммерческого суда Нахчыванской Автономной Республики.

6.Назначить Гусейна Мамед оглу Мамедова председателем Суда по тяжким преступлениям Нахчыванской Автономной Республики.

7.Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев передал ряд медучреждений в подчинение TƏBİB
Политика 18:07
При министерстве труда и социальной защиты Азербайджана создан ряд публичных юридических лиц
Политика 17:36
Президент Ильхам Алиев назначил судей в новосозданные административные и коммерческие суды
Политика 17:04
Изменены должности судей и председателей судов первой инстанции Азербайджана
Политика 16:58
Президент Ильхам Алиев назначил новых председателей и судей в ряд судебных органов Нахчыванской АР
Политика 16:56
Президент Ильхам Алиев поздравил кубинского коллегу
Политика 16:49
Лента новостей
В Риме торжественно отметили День солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)
Общество 20:11
В 2019 году в Азербайджане было обеспечено развитие во всех сферах - Эльман Бабаев
Политика 19:55
Итоговые результаты работы с проблемными кредитами в Азербайджане за 2019 год
Финансы 19:07
В чем встречать Новый год – гардероб азербайджанских звезд (ФОТО)
Стиль 18:46
Евгений Михайлов: Президент Азербайджана направил месседж на продолжительную дружбу с Россией
Политика 18:45
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
Политика 18:44
Дарья Гревцова: Президент Алиев расставил четкие акценты успешного сотрудничества России и Азербайджана
Политика 18:29
Президент Ильхам Алиев передал ряд медучреждений в подчинение TƏBİB
Политика 18:07
Глава МИД Ирана назвал переговоры с Лавровым плодотворными
Политика 18:02