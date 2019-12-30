Президент Ильхам Алиев назначил новых председателей и судей в ряд судебных органов Нахчыванской АР (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении заместителя председателя, председателей административной и коммерческой коллегий Верховного суда и председателей ряда судов первой инстанции Нахчыванской АР.

В распоряжении говорится:

1.Назначить Аскера Новруз оглу Новрузова заместителем председателя Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.

2.Назначить Юсифали Сулейман оглу Гурбанова председателем Административной коллегии Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.

3.Назначить Ахлимана Мехман оглу Хыдырова председателем Коммерческой коллегии Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.

4.Назначить Хиджрана Хасай оглу Мурадова председателем Административного суда Нахчыванской Автономной Республики.

5.Назначить Эльшана Физули оглу Салманова председателем Коммерческого суда Нахчыванской Автономной Республики.

6.Назначить Гусейна Мамед оглу Мамедова председателем Суда по тяжким преступлениям Нахчыванской Автономной Республики.

7.Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 года.

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