Президент Ильхам Алиев объявил 2020 год в Азербайджане «Годом волонтеров» (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - "Азербайджанский народ веками сохранял традиции доброжелательности, самоотверженности, добровольной и безвозмездной помощи.

Волонтерство - один из наиболее успешных форматов совместной деятельности гражданина, общества и государства, объединяющих людей вокруг единых намерений. Волонтерство также является школой патриотизма, примером привязанности и служения своему народу, государству, национально-духовным ценностям.

В целях поощрения этой деятельности государством были предприняты необходимые шаги, усовершенствована нормативно-правовая база, сформированы механизмы государственной поддержки. Проникая во многие сферы деятельности, волонтерство превратилось в общенациональное движение, распространившись по всем регионам нашей страны, на различные сферы общественной жизни, охватило все слои нашего общества, стало образом жизни нашей молодежи. Были созданы ASAN, Общественное объединение «Региональное развитие», студенческое волонтерское движение «Бир» и другие волонтерские движения, в центральных и местных органах исполнительной власти сформированы волонтерские группы, объединяющие десятки тысяч молодых людей.

Наши волонтеры своей креативностью, инициативностью, инновационным образом мышления и современным мировоззрением привнесли новое дыхание в деятельность, к которой присоединились, сыграли незаменимую роль в проведении в нашей стране таких крупномасштабных международных мероприятий, как песенный конкурс «Евровидение», I Европейские игры, соревнования «Формула-1», IV Игры исламской солидарности.

Волонтерская неделя волонтеров, которая впервые проходила в этом году в Азербайджане в преддверии 5 декабря - Международного дня волонтеров и охватила всех волонтеров, продемонстрировала, что волонтерство вступило в нашей стране в новый этап и обладает большим потенциалом.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях содействия индивидуальному развитию молодежи, повышения у них чувства социальной ответственности, эффективного использования потенциала молодежи для благосостояния народа и устойчивого развития нашей страны: постановляю:

1. Объявить 2020 год в Азербайджанской Республике «Годом волонтеров».

2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики в месячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики план мероприятий относительно объявления 2020 года в Азербайджанской Республике «Годом волонтеров», - говорится в распоряжении главы государства.

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