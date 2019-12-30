Президент Ильхам Алиев: Азербайджан проводит независимую внешнюю политику и открыто это декларирует

БАКУ /Trend/ - Уже всем известно, в том числе на европейском пространстве, что Азербайджан проводит независимую внешнюю политику и открыто это декларирует.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Россия-24» Российской Федерации.

"Наши слова никогда не расходились с делами. У нас хорошие, добрые отношения с европейскими странами. С 9 странами Евросоюза у нас подписаны или приняты документы о стратегическом партнерстве. Это одна треть стран Евросоюза, но после Брексит будет больше, чем одна треть. У нас в прошлом году парафировано Соглашение с Евросоюзом о приоритетах партнерства, где выражена поддержка территориальной целостности, суверенитету, нерушимости границ Азербайджана.У нас с Европейским Союзом сейчас идет процесс переговоров. И это все абсолютно не мешает выстраиванию отношений с другими странами. И в Европе тоже понимают, что Азербайджан в плане отношений с соседями ведет полностью независимый курс. Азербайджан та страна, которая может противостоять возможному влиянию и прессингу, и демонстрировала это не раз. А причиной тому является то, что мы в экономическом плане независимы. Мы живем по своим средствам. Мы не нуждаемся в кредитах, мы стали по оценке Международной организации развития - МАР – страной-донором", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что внешний государственный долг в Азербайджане в районе 17 процентов ВВП.

"По этому показателю мы на 9-м месте в мире. Поэтому экономическая независимость нам дает силы для того, чтобы отстаивать свою позицию и на политическом поле. И с успехом мы это делаем. И также возможностью нашей по противостоянию возможным прессингам и давлениям является то, что наша политика пользуется поддержкой народа, мы уверены в своей правоте. И таким образом, все попытки, которые раньше предпринимались по направлению Азербайджана в какое-то русло, терпели фиаско. Я, недавно встречаясь с азербайджанскими журналистами, подробно говорил об этих вопросах, поскольку у нас в прессе иной раз разные мнения на этот счет высказывают далекие от реальности. Я подробно остановился на этом вопросе и сказал, что нас там и не ждут. И мы не являемся даже в списке кандидатов", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан та страна, которая в отличие от некоторых стран бывшего СССР, которые объединены в проект «Восточное партнерство», не подписала соглашение об ассоциации.

"Я его прочел от начала до конца. И понял, что это не соглашение. Это - инструкция. Инструкция, которая спускается для того, чтобы мы этим инструкциям следовали. И я задал вопрос своим членам команды. А зачем нам эта инструкция? Что она нам даст? Есть ли здесь какая-то практическая выгода для Азербайджана. Я лично этого не увидел. Поэтому мы и предложили Европейской комиссии вместо этого работать над двусторонним соглашением, где были бы выгоды для нас, чтобы я мог бы сказать гражданам Азербайджана зачем мы на это идем. Мы же не можем подписывать соглашение для того, чтобы кому-то понравиться или просто сказать, что да, оно у нас есть. Мы так не работаем", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что любое соглашение, любая договоренность, на которые мы идем, должны иметь конкретный результат.

"Мы говорили сегодня о российско-азербайджанских отношениях. Видите, конкретный результат во всем, все, о чем мы договариваемся, подписываем, мы реализуем. То же самое мы предложили Европейской комиссии, и должен сказать, что переговоры по новому соглашению идут в целом неплохо. Более 90 процентов пунктов согласовано. Но те пункты, которые не согласованы, они категорически для нас неприемлемы. И в случае если будет изменена позиция Европейского Союза, мы тогда можем продолжить переговоры с нацеленностью на результат", - сказал глава государства.

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