Президент Ильхам Алиев: 2019 год был потерян для урегулирования карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Я считаю, что 2019 год был потерян для урегулирования конфликта.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Россия-24» Российской Федерации.

"И виной тому является непоследовательная, противоречивая и непонятная позиция армянской стороны. Потому что в течение года мы слышали совершенно противоречащие друг другу заявления высшего руководства Армении. Например, одно из них - что Нагорный Карабах является «независимым государством», и Азербайджан должен вести переговоры с этим так называемым «независимым государством». Это было попыткой полного подрыва переговорного процесса и по существу его остановка. И, естественно, с этим согласиться не могли ни мы, ни посредники – страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые также сделали и заявление и, насколько я знаю, серьезное внушение армянскому руководству, чтобы они отказались от этой популистской, вредной и опасной политики. Видимо, вняв голосу разума, армянское руководство поменяло свою позицию, но опять в еще худшую сторону", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что следующее заявление армянского премьер-министра было о том, что Нагорный Карабах - это Армения, и точка.

"Задается тогда у нас вопрос: то они говорят, что это независимое государство, которое никто не признал, в том числе Армения, то они говорят, что Нагорный Карабах - это Армения, что тоже является ложью. Таким образом, они сами не знают, что такое Нагорный Карабах. И если они не знают, что такое Нагорный Карабах, то мы можем им разъяснить. Я это сделал в октябре в прямом эфире вашего канала в рамках Валдайского форума, когда сказал, что Нагорный Карабах - это Азербайджан, и восклицательный знак. И это в отличие от тезисов армянской стороны - истина, поскольку как историческая справедливость, так и международное право говорят о том, что Нагорный Карабах - это неотъемлемая часть Азербайджана. И когда Азербайджан вступал в ООН, он вступал в рамках своей полной территориальной целостности. Если мы добавим сюда резолюции Совета Безопасности ООН, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских сил с оккупированных территорий, резолюции других международных организаций и то, что ни одна страна не признала это несуразное и незаконное образование, так называемую Нагорно-Карабахскую республику, то мы видим что решение конфликта должно быть в плоскости признания территориальной целостности Азербайджана и уважения его суверенитета. Поэтому как только в армянском руководстве поймут эту простую истину, у нас могут быть шансы на продвижение переговорного процесса", - сказал глава государства.

По его словам, движение к миру должно сопровождаться активным переговорным процессом.

"Несмотря на заявления армянской стороны, что мы должны вести переговоры с Нагорным Карабахом, переговоры сейчас ведутся между Азербайджаном и Арменией. И мои встречи с премьер-министром Пашиняном, в том числе официальная встреча, как ее классифицирует Минская группа ОБСЕ, в Вене в марте, еще раз подтвердила, что переговорный процесс и формат неизменен, как бы армянской стороне ни хотелось его менять. Поэтому движение к миру и реальный прогресс на переговорном треке должны идти параллельно", - сказал глава государства.

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