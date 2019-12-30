Президент Ильхам Алиев: Азербайджан свято чтит память погибших в Великой Отечественной войне

БАКУ /Trend/ - Азербайджан свято чтит память погибших в Великой Отечественной войне.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Россия-24» Российской Федерации.

"Мы видим опасные тенденции по переписыванию истории, по героизации фашистов, по искажению исторической правды. И мы должны очень серьезно к этому относиться. Поэтому в рамках сотрудничества в СНГ этот вопрос находится на повестке дня, и на последнем неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге Владимир Владимирович Путин достаточно подробно рассказал со ссылкой на исторические документы, многие из которых мы услышали впервые. Я когда учился в МГИМО, историю изучал хорошо, этих документов тогда не было, нам их не преподавали, и думаю, что это было упущение, но, скорее всего, в силу политической корректности. Потому что эти документы затрагивают такие чувствительные моменты, которые, видимо, советская историческая наука решила держать под грифом «секретно». Но вот в подробном выступлении Президента России они были всем представлены, и я считаю, что это было очень большим сюрпризом для многих. И еще раз мы увидели, что на самом деле происходило в то время. Поэтому категорически недопустимы ни переписывание истории, ни героизация фашизма", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан свято чтит память погибших в Великой Отечественной войне.

"Хотя, скажу откровенно, к сожалению, в первые годы независимости было не так. Когда к власти путем военного переворота пришла такая группа, называющая себя Народный фронт, они отменили праздник 9 Мая, и ветераны войны подвергались преследованию, моральному террору, происходило практически то же самое, что и в некоторых странах сейчас. И только после того, как Гейдар Алиев возвратился к власти, историческая справедливость была восстановлена. Ветераны опять стали пользоваться поддержкой государства, 9 мая был объявлен общенациональным праздником, и мы с тех пор - с 1994 года отмечаем этот праздник, и это - нерабочий день. И каждый год я встречаюсь с ветеранами, вместе мы возлагаем цветы, венки, чтим память погибших. Ветераны Великой Отечественной войны пользуются очень большой государственной поддержкой в Азербайджане", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан внес большой вклад в нашу общую победу.

"Более 120 героев Советского Союза – выходцы из Азербайджана. На наших предприятиях днем и ночью производилась военная техника, в том числе знаменитые «Катюши». Потому что промышленность Азербайджана была развита в те годы. Также Азербайджан поставлял 70 процентов нефти, 80 процентов топлива и 90 процентов смазочных масел для Советской армии, без этого победа в войне была бы невозможна. Мы знаем, что многие наступления гитлеровской армии захлебнулись только потому, что не было своевременного подвоза горючего. И неслучайно фашистская Германия стремилась захватить Баку. Я, кстати, говорил об этом в октябре на саммите СНГ в Ашгабаде: есть известные кадры, где Гитлеру преподносят торт, на котором на немецком написано «Каспийское море», там черный шоколад разлит в границах Каспийского моря, и он берет свастику и кладет прямо там, где написано Баку. И это были планы. Захват Баку был бы катастрофой для Советского Союза, потому что Советский Союз лишился бы важного компонента. А для наших граждан было бы катастрофой, потому что все нефтяные скважины были заминированы. И в случае, если бы фашистам удалось захватить Баку, все бы взлетело в воздух, погибли бы сотни тысяч человек. Поэтому для нас память о Великой Отечественной войне и тех, кто погиб за Родину, - а таких было 300 тысяч из Азербайджана, из более чем 600 тысяч, кто участвовал в войне, - она священна. Мы это чтим и помним", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в плане героизации фашизма мы должны быть лишены всяческой политкорректности.

"Мы должны называть вещи своими именами, независимо от того, кто произносит какие речи, и кто что делает. И один момент, который я также в Ашгабаде в октябре поднял, потому что в повестке дня был вопрос о подготовке к 75-летию празднования нашей общей Победы. Я сказал, что недопустимо, когда на пространстве СНГ героизируют фашистов, что произошло в Армении, когда фашистскому приспешнику Гарегину Тер-Арутюняну поставили шестиметровый памятник в Ереване. Этот человек, известный под кличкой Нжде, был арестован СМЕРШем, осужден на 25 лет и умер во Владимирской тюрьме. Он не был реабилитирован. И вот такому человеку в Армении ставят шестиметровый памятник, его именем называют улицы, площади. Как это может соотноситься с заявлением армянского руководства, что они также против героизации фашизма. Я об этом открыто сказал, выразил свою позицию и дал шанс премьер-министру Армении, который не был замешан в этом постыдном мероприятии, выразить свою позицию. Но, к сожалению, реакция была совершенно неадекватной. Он в ответ заявил, что Солженицын тоже был в советских лагерях. Я вынужден был снова взять слово и сказать, что это цинизм отождествлять Солженицына и фашистского палача", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что потом через какое-то время на встрече с российскими журналистами, премьер-министр Армении пошел еще дальше и сказал, что Молотов тоже встречался с Гитлером, ничего в этом такого нет.

"Но этот тезис вообще комментировать трудно. Поскольку элементарное знание истории должно было подсказать, что Молотов был министром иностранных дел Советского Союза, и одной из его задач была по возможности минимизация рисков начала войны, потому что мы знаем хорошо, что Советский Союз не был готов в 1939-м году, да и в 1941-м году, если был бы готов, не было бы таких потерь. Поэтому вот эти все неадекватные заявления, думаю, требуют очень серьёзного внимания. И здесь вот политкорректность, либо же какие-то политические интересы не должны довлеть над попыткой переписывания истории и героизации фашизма. В следующем году я планирую провести 9 Мая в Москве. Я получил приглашение Владимира Владимировича Путина. Обычно я в Баку с ветеранами отмечаю, но на этот раз буду в Москве точно так же, как и 5 лет назад, когда мы отмечали 70-летие нашей Победы", - сказал глава государства.

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