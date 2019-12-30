Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в Детском психоневрологическом центре (ФОТО)

30 декабря 2019 23:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 30 декабря Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с условиями, созданными в Детском психоневрологическом центре после капитального ремонта, проведенного в нем Фондом Гейдара Алиева.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поинтересовалась условиями, созданными для детей, проживающих, находящихся на лечении и получающих специальное образование в Детском психоневрологическом центре.

Было отмечено, что с учетом необходимости создания большого и современного центра для обследования и лечения детей в 2009 году Фонд Гейдара Алиева построил в Баку Детский психоневрологический центр. Президент Фонда Мехрибан Алиева и вице-президент Лейла Алиева регулярно навещают детей в центре.

В центре на лечении находятся в основном дети, страдающие аутизмом, церебральным параличом, отставанием и задержкой в умственном развитии. Здание, отремонтированное в 2015 году, вновь было капитально отремонтировано в этом году Фондом Гейдара Алиева, построен дополнительно новый 2-этажный комплекс. Медицинскими услугами в центре пользуются около 100 детей. А 24 ребенка, лишенных родительского попечения, находятся на лечении в стационарных условиях в отделении детского дома.

После ознакомления с новым корпусом Детского психоневрологического центра Первый вице-президент Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева вместе с детьми, находящимися на лечении в центре, отметили наступающее 31 декабря – День солидарности азербайджанцев мира и новогодний праздник.

Здесь с участием детей была показана сценка, посвященная Новому году.

В заключение была сделана фотография на память.

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  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в Детском психоневрологическом центре (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в Детском психоневрологическом центре (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в Детском психоневрологическом центре (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в Детском психоневрологическом центре (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в Детском психоневрологическом центре (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в Детском психоневрологическом центре (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в Детском психоневрологическом центре (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в Детском психоневрологическом центре (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в Детском психоневрологическом центре (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в Детском психоневрологическом центре (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в Детском психоневрологическом центре (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в Детском психоневрологическом центре (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в Детском психоневрологическом центре (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в Детском психоневрологическом центре (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в Детском психоневрологическом центре (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в Детском психоневрологическом центре (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в Детском психоневрологическом центре (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в Детском психоневрологическом центре (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в Детском психоневрологическом центре (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в Детском психоневрологическом центре (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в Детском психоневрологическом центре (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в Детском психоневрологическом центре (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в Детском психоневрологическом центре (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в Детском психоневрологическом центре (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в Детском психоневрологическом центре (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в Детском психоневрологическом центре (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в Детском психоневрологическом центре (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в Детском психоневрологическом центре (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в Детском психоневрологическом центре (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта в Детском психоневрологическом центре (ФОТО)
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