Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Во всех сферах жизни наша страна добивается новых успехов, новых побед

БАКУ /Trend/ - 30 декабря Фонд Гейдара Алиева накануне Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года организовал во дворце "Бута" веселье для детей.

Как передает Trend, в праздничном веселье приняли участие Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, вице-президент Фонда Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выступила на праздничном веселье.

Выступление Первого вице-президента Мехрибан Алиевой

- Уважаемые родители, уважаемые учителя, дорогие дети.

Сердечно поздравляю всех вас с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом. С начала деятельности Фонда Гейдара Алиева, то есть, уже 15 лет мы вместе встречаем Новый год. В течение года мы встречаемся с вами также на различных мероприятиях, в различных местах. Но Новый год - это особый праздник. Один из самых любимых праздников и детей, и взрослых. Сегодня прекрасная возможность для того, чтобы выразить насколько мы родные и дорогие друг другу, как одна семья.

Завершается 2019 год. Надеюсь, что этот год был успешным для каждого из вас. В жизни нашей страны также произошел ряд важных, запомнившихся событий. В Азербайджане господствовали стабильность, спокойствие. В Азербайджане продолжается развитие. Продолжаются реформы, начатые господином Президентом Ильхамом Алиевым в 2018 году. В отчете Всемирного банка на 2020 год Азербайджан входит в число 20 самых реформаторских стран мира. В отчете Давосского всемирного экономического форума Азербайджан занимает пятое место по уровню стремления руководства к реформам. В нынешнем году в рейтинге 80 самых сильных стран мира наша страна находится на 45-м месте.

В этом году в нашей стране состоялся ряд важных международных мероприятий, в том числе VII Глобальный бакинский форум, V Всемирный форум по межкультурному диалогу, XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, II Саммит религиозных лидеров мира. Ряд важных событий произошел и в других сферах. Самым запомнившимся событием в области культуры, наверное, является внесение Дворца шекинских ханов и исторического центра города Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, включение города Баку в Сеть творческих городов ЮНЕСКО. Большие успехи достигнуты в других сферах - в области спорта. В 2019 году в нашей стране был проведен ряд международных соревнований. Хочу особо отметить победу одного юноши. В октябре нынешнего года наш молодой шахматист Айдын Сулейманлы одержал победу на чемпионате мира среди юношей и девушек в возрасте 14, 16 и 18 лет. Конечно, это переполняет сердце каждого из нас чувством большой радости и гордости.

Словом, во многих областях, можно сказать, во всех сферах жизни наша страна добивается новых успехов, новых побед. Дорогие дети, вся проводимая сегодня работа, все предпринимаемые шаги - ради вашего счастливого будущего, счастливого завтрашнего дня.

Новый год - это одновременно новые пожелания, новые цели, новые возможности. Я желаю, чтобы все ваши сокровенные мечты сбылись. Уверена, что нашу страну ждут новые победы и новые достижения. В этот праздничный день выражаю всем нашим учителям признательность за незаменимый труд, внимание к молодому поколению, к нашим детям. Я глубоко признательна нашим уважаемым деятелям искусств, которые уже 15 лет вместе с коллективом Фонда Гейдара Алиева помогают создавать праздничное настроение, участвуют здесь, радуют детей.

Дорогие друзья, еще раз сердечно поздравляю вас с Днем солидарности азербайджанцев мира и новогодним праздником, желаю вам здоровья, успехов. Желаю нашей стране мира и спокойствия. Да хранит Всевышний Азербайджан и азербайджанский народ вечно. Поздравляю.

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