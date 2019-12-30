Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в праздничном веселье в Центре реабилитации для детей с синдромом аутизма (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 30 декабря Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Центр реабилитации для детей с синдромом аутизма, действующий в Наримановском районе Баку при Общественном объединении «Birqə və Sağlam» («Вместе и здоровы»).

Как сообщает Trend, Первый вице-президент Мехрибан Алиева отметила 31 декабря – День солидарности азербайджанцев мира и новогодний праздник в Центре реабилитации для детей с синдромом аутизма, действующем при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Дети с аутизмом продемонстрировали свои таланты.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева исполнила песню вместе с хоровым коллективом, действующем при центре.

Затем Мехрибан ханым Алиева испекла торт вместе с детьми, побеседовала с ними.

Воспитанник центра Алисахиб Байрамов, являющийся в настоящее время студентом второго курса Азербайджанского университета культуры и искусства, и другие дети исполнили на фортепиано различные музыкальные композиции.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева также исполнила музыкальный отрывок.

Затем за чайным столом все попробовали торт, испеченный Первым вице-президентом вместе с детьми с аутизмом.

Председатель Общественного объединения Айтен Эйналова отметила, что в настоящее время в этом центре получают интенсивную терапию до 70 детей. О детях с синдромом аутизма здесь заботятся специалисты, прошедшие соответствующую подготовку.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила коллектив центра, детей, получающих здесь лечение, и членов их семей с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, пожелала им успехов.

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