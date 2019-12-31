Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым Годом

31 декабря 2019 00:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поздравила азербайджанский народ с 31 декабря – Днем солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым Годом, сообщает Trend.

В публикации говорится: " Уважаемые соотечественники! Искренне поздравляю всех вас по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым Годом. Да не пожалеет Всевышний своей милости для нашего народа! Пусть все азербайджанцы на земле будут здоровы и счастливы! В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения, а вашим семьям – радости и благосостояния".

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  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым Годом
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым Годом
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