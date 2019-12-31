Министр обороны отметил День солидарности азербайджанцев мира вместе с военнослужащими, проходящими службу на фронте (ФОТО/ВИДЕО)

31 декабря 2019 13:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года руководство министерства обороны посетило воинские части, дислоцированные в прифронтовой зоне, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Встретившись с личным составом, несущим боевое дежурство на освобожденных в ходе апрельских боев на Талышском направлении передовых позициях, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов проверил устойчивость обороны, боевую и морально-психологическую подготовку военнослужащих, а также понаблюдал за позициями противника с командно-наблюдательного пункта.

Выражая свои поздравления и наилучшие пожелания личному составу в связи с праздниками, министр обороны наградил отличившихся на службе военнослужащих, вручил им ценные подарки и праздничные гостинцы.

Побеседовав с солдатами за чайным столом, министр поинтересовался работами по улучшению социально-бытовых условий личного состава, проходящего службу на передней линии и дал соответствующие указания.

Затем министр обороны, посетив мобильный госпиталь, встретился с солдатами, проходящими здесь курс лечения и персоналом военно-медицинского учреждения, поздравил их с праздниками и вручил подарки.

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  • Министр обороны отметил День солидарности азербайджанцев мира вместе с военнослужащими, проходящими службу на фронте (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны отметил День солидарности азербайджанцев мира вместе с военнослужащими, проходящими службу на фронте (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны отметил День солидарности азербайджанцев мира вместе с военнослужащими, проходящими службу на фронте (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны отметил День солидарности азербайджанцев мира вместе с военнослужащими, проходящими службу на фронте (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны отметил День солидарности азербайджанцев мира вместе с военнослужащими, проходящими службу на фронте (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны отметил День солидарности азербайджанцев мира вместе с военнослужащими, проходящими службу на фронте (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны отметил День солидарности азербайджанцев мира вместе с военнослужащими, проходящими службу на фронте (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны отметил День солидарности азербайджанцев мира вместе с военнослужащими, проходящими службу на фронте (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны отметил День солидарности азербайджанцев мира вместе с военнослужащими, проходящими службу на фронте (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны отметил День солидарности азербайджанцев мира вместе с военнослужащими, проходящими службу на фронте (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны отметил День солидарности азербайджанцев мира вместе с военнослужащими, проходящими службу на фронте (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны отметил День солидарности азербайджанцев мира вместе с военнослужащими, проходящими службу на фронте (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны отметил День солидарности азербайджанцев мира вместе с военнослужащими, проходящими службу на фронте (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны отметил День солидарности азербайджанцев мира вместе с военнослужащими, проходящими службу на фронте (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны отметил День солидарности азербайджанцев мира вместе с военнослужащими, проходящими службу на фронте (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны отметил День солидарности азербайджанцев мира вместе с военнослужащими, проходящими службу на фронте (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны отметил День солидарности азербайджанцев мира вместе с военнослужащими, проходящими службу на фронте (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны отметил День солидарности азербайджанцев мира вместе с военнослужащими, проходящими службу на фронте (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны отметил День солидарности азербайджанцев мира вместе с военнослужащими, проходящими службу на фронте (ФОТО/ВИДЕО)
  • Министр обороны отметил День солидарности азербайджанцев мира вместе с военнослужащими, проходящими службу на фронте (ФОТО/ВИДЕО)
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