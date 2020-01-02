Слабеющие в российском общественном мнении позиции Армении получили еще один чувствительный удар - Айдын Гулиев

2 января 2020 09:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стремительно слабеющие в российском общественном мнении позиции Армении получили еще один чувствительный удар.

Об этом сказал Trend главный редактор газеты "Бакы Хабар", политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, тезисы касательно нагорно-карабахского конфликта, озвученные Президентом Азербайджана в ходе интервью российскому телевидению, имеют исключительное значение для представления многомиллионной российской аудитории более точной платформы об истинной сути нагорно-карабахской проблемы.

Он отметил, что интервью главы азербайджанского государства следует рассматривать как один из шагов, который может привести к историческим результатам.

"Президент Ильхам Алиев в очередной раз представил безальтернативную платформу для решения карабахской проблемы. Это решение конфликта в рамках норм международного права и на основе принципа территориальной целостности в рамках международно признанных границ Азербайджана", - сказал Гулиев.

Он добавил, что Президент Азербайджана аргументированно доказал, что деструктивная политика Армении, ставя под угрозу мир и стабильность во всем регионе, не отвечает интересам расположенных в нем государств, и в первую очередь России.

Это означает, что Россия, которая несет особую ответственность за общую стабильность и развитие в регионе, фактически сталкивается с деструктивным препятствием в лице захватнической политики Армении, сказал Гулиев.

Он отметил, что интервью главы азербайджанского государства можно назвать еще одним ударом по позициям Армении в российском общественном мнении: "Стремительно слабеющие позиции Армении получили еще один чувствительный удар".

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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