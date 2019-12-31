Мазахир Панахов: В связи с парламентскими выборами зарегистрированы кандидатуры более 70 человек

БАКУ /Trend/ - До настоящего времени, для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных в Азербайджане на девятое февраля, обратились 2097 кандидатов.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель комиссии Мазахир Панахов, сообщает во вторник Trend.

Председатель комиссии сказал, что из числа обратившихся уже утверждены кандидатуры 1782 человек.

"452 кандидата выдвинуты от 19 политических партий, 12 человек - инициативными группами, 1447 человек выдвинули свои кандидатуры самостоятельно", - добавил Панахов.

Председатель ЦИК отметил, что из числа обратившихся лиц 1535 человек уже забрали подписные листы, а 290 - вернули, из них 77 человек зарегистрированы.

"Семеро из зарегистрированных кандидатов являются членами политических партий", - отметил Панахов.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане будут проведены девятого февраля 2020 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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