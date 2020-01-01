Президент Ильхам Алиев: Подавляющее большинство мирового сообщества поддерживает Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Еще более укрепились наши международные позиции. В течение года Азербайджан посетили более 40 глав государств и правительств. Значительно расширились наши двусторонние связи, мы успешно сотрудничаем в многостороннем формате, в стране проведено несколько авторитетных международных мероприятий.

Говоря об этом в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, Президент Ильхам Алиев отметил среди проведенных в нашей стране международных мероприятий Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Глава государства подчеркнул, что после Саммита Азербайджан стал председательствовать в Совете сотрудничества тюркоязычных государств.

«В Азербайджане состоялся Саммит Движения неприсоединения, и единогласным решением 120 стран Азербайджан в течение трех лет будет председательствовать в этом крупном институте. Это – оказанное нам высокое доверие, которое свидетельствует о том, что подавляющее большинство мирового сообщества поддерживает Азербайджан и относится к нам с большим уважением», - сказал Президент Ильхам Алиев

Президент подчеркнул, что на проведенном в нынешнем году в Баку Саммите религиозных лидеров мира религиозные лидеры, приехавшие из 70 стран, очень позитивно оценили происходящие в Азербайджане процессы. Азербайджан показал себя на этом Саммите как мультикультуральная страна, верная своим традициям, национальным, религиозным ценностям.

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