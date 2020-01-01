Президент: Убежден, что наша последовательная, продуманная политика приведет к урегулированию нагорно-карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - В связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом никаких изменений в нашей позиции нет. Наша принципиальная позиция заключается в том, что данный конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности нашей страны. Нагорный Карабах является исторической исконной азербайджанской землей, неотъемлемой частью Азербайджана с точки зрения международного права. Все ведущие международные организации приняли постановления и резолюции, связанные с конфликтом, продемонстрировали свою позицию.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Напомнив, что Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, в том числе ряд других международный организаций приняли подобные решения и резолюции, глава государства сказал, что в подписанном между Европейским Союзом и Азербайджаном документе «Приоритеты партнерства» выражена большая поддержка территориальной целостности, суверенитета, неприкосновенности границ Азербайджана. Таким образом, Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, как в историческом плане, так и с точки зрения международного права.

«В течение года мы слышали от Армении очень противоречивые, опровергающие друг друга и абсурдные заявления. То они говорили, что так называемая «Нагорно-Карабахская республика» является независимым государством, и Азербайджан должен вести переговоры с этим «независимым» государством. Это – ложь, Нагорный Карабах не является независимым государством, ни одна страна не признала это незаконное образование, в том числе и сама Армения, и переговорный процесс в течение этого года проводился между Арменией и Азербайджаном. Таким образом, данный абсурдный тезис полностью был развеян в пух и прах. То говорили, что Нагорный Карабах – это Армения, и точка. Можно выступать с такими популистскими заявлениями, но стоять за ними невозможно. Это тоже ложь, Нагорный Карабах – не Армения, весь мир знает это, и я еще раз заявил, что Нагорный Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства выразил уверенность в том, что наша последовательная, продуманная политика приведет к урегулированию конфликта: «Наша экономическая, военная, политическая мощь, демографический рост – все эти факторы укрепляют нашу позицию. Уверен, что настанет день, когда Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Для достижения этого мы должны стать еще сильнее, и в нынешнем году в этом направлении были предприняты важные шаги».

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