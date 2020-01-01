Президент Ильхам Алиев: 2019 год останется в истории как год глубоких реформ

БАКУ /Trend/ - 2019 год останется в истории как год глубоких реформ. Политические, кадровые, структурные реформы, реформы, проведенные в экономической, политической и социальной сферах, приумножили нашу мощь.

Как сообщает Trend, говоря об этом в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, Президент Ильхам Алиев отметил, что в результате реформ выросла экономика, в том числе ненефтяной сектор увеличился более чем на 3 процента.

«Наш внешний государственный долг составляет всего 17 процентов валового внутреннего продукта. Это – 9-й показатель в мировом масштабе, в последующие годы наш внешний долг еще более снизится. В нынешнем году наши валютные резервы выросли на 4,5 миллиарда долларов и достигли рекордной отметки – 50 миллиардов долларов. Наши валютные резервы в 5 раз превышают внешний государственный долг. То есть, это свидетельствует об устойчивости экономических и финансовых возможностей страны. Увеличилось промышленное производство, в частности, промышленный рост в ненефтяном секторе составил 14 процентов. Рост в сельском хозяйстве составил 7 процентов. То есть, успешное развитие нашей страны по всем основным направлениям – это реальность».

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.