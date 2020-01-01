Президент: В 2019 году на социальную сферу были выделены более крупные средства

1 января 2020 12:48 (UTC+04:00)

Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года сказал, что в 2019 году на социальную сферу были выделены более крупные средства.

Как сообщает Trend, отметив, что в отчете Международной ассоциации развития Азербайджан стал страной-донором, глава государства сказал: «Сегодня мы – страна, которая не берет, а дает в долг. Все это – проявление продуманной политики. Эти достижения позволяют нам выделять на социальную сферу более крупные средства, и мы сделали это.

И в этом плане нынешний год был очень запоминающимся. Был представлен очень широкий, всесторонний социальный пакет, который охватил 4 миллиона 200 тысяч человек. Некоторые пособия увеличились на 50, некоторые – на 100 процентов, то есть вдвое. Минимальная заработная плата выросла в 2 раза, минимальная пенсия – на 70 процентов. По покупательной способности минимальной пенсии мы занимаем сегодня первое место на пространстве СНГ».

Президент выразил уверенность в том, что с расширением в будущем наших экономических возможностей социальной сфере будет уделяться еще больше внимания.

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