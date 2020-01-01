Президент Ильхам Алиев: С ростом населения растет и сила Азербайджана

1 января 2020 17:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В этом году родился 10-миллионный гражданин. Это – тоже историческое событие.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, Президент Ильхам Алиев. Он отметил, что в период независимости наше население увеличилось более чем на 3 миллиона человека.

Глава государства сказал: «Это не только делает нас сильнее, но и повышает нашу ответственность. Потому что растущее население – это большое преимущество. В то же время экономический рост постоянно должен опережать рост населения. Растущее население означает, что должны строиться новые школы, детские сады, больницы, создаваться новые рабочие места. Таким образом, с ростом населения растет и сила Азербайджана. Родившаяся в нынешнем году маленькая Мехрибан порадовала всех нас. Да ниспошлет ей Аллах счастья, да ниспошлет Аллах счастья всем детям, да хранит Он наших детей».

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