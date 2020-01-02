В Азербайджане зарегистрированы 125 кандидатов в депутаты

2 января 2020 15:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Для участия во внеочередных парламентских выборах, которые назначены на девятое февраля 2020 года, обратилось 2145 человек.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, 457 кандидатов выдвинуты от 19 политических партий.

"Инициативными группами выдвинуты 15 человек, а в индивидуальном порядке свои кандидатуры выдвинули 1673 человека", - сказал Панахов.

Он отметил, что кандидатура 1954 человек уже утверждена и 1747 из них уже взяли подписные листы, 381 - вернули, а 125 из них - уже зарегистрированы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мазахир Панахов: Все окружные избирательные комиссии должны отвечать на обращение каждого гражданина
Политика 16:11
В связи с муниципальными выборами в Азербайджане в ЦИК поступило 52 обращения
Политика 15:41
Мазахир Панахов: В связи с парламентскими выборами зарегистрированы кандидатуры более 70 человек
Политика 31 декабря 2019 15:59
В ЦИК Азербайджана уже обратились 1808 кандидатов в связи с парламентскими выборами
Политика 29 декабря 2019 15:31
Названо число кандидатов, обратившихся для участия в парламентских выборах в Азербайджане
Политика 28 декабря 2019 15:52
Мазахир Панахов ответил на обращение партии «Мусават»
Политика 26 декабря 2019 17:59
Лента новостей
Bild: Лишь 20 вертолетов Бундесвера из 152 готовы к полетам
Европа 16:33
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Другие страны 16:29
Мазахир Панахов: Все окружные избирательные комиссии должны отвечать на обращение каждого гражданина
Политика 16:11
В связи с муниципальными выборами в Азербайджане в ЦИК поступило 52 обращения
Политика 15:41
Эрдоган рассказал о новой волне беженцев из Идлиба
Турция 15:33
Генпрокуратура Украины прекратила свое существование
В мире 15:28
В Азербайджане 2019 год запомнился коренными реформами
Точка зрения 15:26
Азербайджанский боец ММА стал чемпионом мира в Японии (ВИДЕО, ФОТО)
Спорт 14:53
Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность подразделений ПВО (ФOTO)
Общество 14:31