В Азербайджане зарегистрированы 125 кандидатов в депутаты

БАКУ/Trend/ - Для участия во внеочередных парламентских выборах, которые назначены на девятое февраля 2020 года, обратилось 2145 человек.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, 457 кандидатов выдвинуты от 19 политических партий.

"Инициативными группами выдвинуты 15 человек, а в индивидуальном порядке свои кандидатуры выдвинули 1673 человека", - сказал Панахов.

Он отметил, что кандидатура 1954 человек уже утверждена и 1747 из них уже взяли подписные листы, 381 - вернули, а 125 из них - уже зарегистрированы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)

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