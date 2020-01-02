В связи с муниципальными выборами в Азербайджане в ЦИК поступило 52 обращения

БАКУ /Trend/ - В связи с прошедшими муниципальными выборами, включаю и сам день выборов, в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 52 обращения.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем заседании ЦИК сказал председатель комиссии Мазахир Панахов.

По его словам, это составляет один процент от общего числа муниципалитетов в стране.

Отметим, что 23 декабря 2019 года в Азербайджане были проведены муниципальные выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)

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