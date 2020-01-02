Мазахир Панахов: Для участия в парламентских выборах своих кандидатов выдвинули 19 политических партий

2 января 2020 17:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Для участия во внеочередных парламентских выборах, которые назначены в Азербайджане на девятое февраля, своих кандидатов выдвинули 19 политических партий.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель комиссии Мазахир Панахов.

Он сообщил, что эти 19 политических партий выдвинули 457 кандидатов. Партия социального благоденствия пока что не выдвигала кандидата.

Отметим, что на сегодня зарегистрированы уполномоченные представители 20 политических партий - правящей партии "Ени Азербайджан", партии "Умид", партии Гражданской солидарности, партии Великого созидания, партии Народного фронта целого Азербайджана, партии Движения национального возрождения, партии Национальной независимости Азербайджана, Демократической партии Азербайджана, партии "Великий Азербайджан", партии "Единый Азербайджан", партии "Ана Ветен", Азербайджанской партии эволюции, партии "Мусават", партии социального благоденствия Азербайджана, партии "Единства", партии Демократических реформ, Либерально-демократической партии Азербайджана, партии Демократического просвещения, партии Современный Мусават и партии Гражданин и развитие.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)

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