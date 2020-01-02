Генерал-полковник Магеррам Алиев совместно с начальником ГПС посетил дивизию, контролирующую границу с Арменией (ФОТО)

2 января 2020 17:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджана генерал-полковник Магеррам Алиев и начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев второго января совершили визит в воинские части и подразделения отдельной пограничной дивизии "Газах", которая осуществляет охрану и защиту государственной границы с Арменией.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ГПС, было проверено исполнение поручений Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, военнослужащие, несущие службу в пограничных боевых пунктах, были поздравлены по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, проверяющие ознакомились со служебными и бытовыми условиями пограничников.

Помощник Президента и начальник ГПС также ознакомились с работами, проделанными в рамках создания необходимой пограничной инфраструктуры, были отданы необходимые поручения в направлении повышения боеготовности воинских частей и подразделений, обеспечения неприкосновенности государственной границы и безопасности личного состава.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)

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  • Генерал-полковник Магеррам Алиев совместно с начальником ГПС посетил дивизию, контролирующую границу с Арменией (ФОТО)
  • Генерал-полковник Магеррам Алиев совместно с начальником ГПС посетил дивизию, контролирующую границу с Арменией (ФОТО)
  • Генерал-полковник Магеррам Алиев совместно с начальником ГПС посетил дивизию, контролирующую границу с Арменией (ФОТО)
  • Генерал-полковник Магеррам Алиев совместно с начальником ГПС посетил дивизию, контролирующую границу с Арменией (ФОТО)
  • Генерал-полковник Магеррам Алиев совместно с начальником ГПС посетил дивизию, контролирующую границу с Арменией (ФОТО)
  • Генерал-полковник Магеррам Алиев совместно с начальником ГПС посетил дивизию, контролирующую границу с Арменией (ФОТО)
  • Генерал-полковник Магеррам Алиев совместно с начальником ГПС посетил дивизию, контролирующую границу с Арменией (ФОТО)
  • Генерал-полковник Магеррам Алиев совместно с начальником ГПС посетил дивизию, контролирующую границу с Арменией (ФОТО)
  • Генерал-полковник Магеррам Алиев совместно с начальником ГПС посетил дивизию, контролирующую границу с Арменией (ФОТО)
  • Генерал-полковник Магеррам Алиев совместно с начальником ГПС посетил дивизию, контролирующую границу с Арменией (ФОТО)
  • Генерал-полковник Магеррам Алиев совместно с начальником ГПС посетил дивизию, контролирующую границу с Арменией (ФОТО)
  • Генерал-полковник Магеррам Алиев совместно с начальником ГПС посетил дивизию, контролирующую границу с Арменией (ФОТО)
  • Генерал-полковник Магеррам Алиев совместно с начальником ГПС посетил дивизию, контролирующую границу с Арменией (ФОТО)
  • Генерал-полковник Магеррам Алиев совместно с начальником ГПС посетил дивизию, контролирующую границу с Арменией (ФОТО)
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