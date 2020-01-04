ЦИК Азербайджана: На парламентские выборы пойдут кандидаты 21-й политической партии

БАКУ /Trend/ - Для участия во внеочередных парламентских выборах, которые назначены в Азербайджане на девятое февраля, своих кандидатов выдвинула 21 политическая партия.

На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрирован полномочный представитель партии «Единый Азербайджан», сообщает в субботу Trend.

Отметим, что ранее были зарегистрированы представители 20 политических партий - правящей партии "Ени Азербайджан", партии "Умид", партии Гражданской солидарности, партии Великого созидания, партии Народного фронта целостного Азербайджана, партии Движения национального возрождения, партии Национальной независимости Азербайджана, Демократической партии Азербайджана, партии "Великий Азербайджан", партии "Ана Ветен", Азербайджанской партии эволюции, партии "Мусават", партии социального благоденствия Азербайджана, партии "Вахдат", партии Демократических реформ, Либерально-демократической партии Азербайджана, партии Демократического просвещения, партии «Современный Мусават» и партии «Гражданин и развитие».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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