На выборы в парламент Азербайджана зарегистрированы кандидатами 285 человек

4 января 2020 12:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных на девятое февраля 2020 года, обратилось 2066 человек.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов, сообщает в субботу Trend.

По его словам, 461 кандидат выдвинут от 20 политических партий. «Инициативными группами выдвинуты 16 человек, а в индивидуальном порядке свои кандидатуры выдвинули 1749 человек", - сказал Панахов.

Он отметил, что приняты обращения 2226 потенциальных кандидатов, 1903 из них получили подписные листы, 580 - вернули, а 285 уже прошли регистрацию.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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