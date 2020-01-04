Азербайджан стал заметной фигурой в глобальном масштабе - Российское издание

БАКУ /Trend/ - Азербайджан живет куда лучше своих соседей по Южному Кавказу.

Об этом пишет российское издание Росбалт, передает Trend.

Российское издание отмечает, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал 2019 год в целом успешным для страны.

"Рост в нефтяной промышленности страны зафиксирован на уровне 14%. Инфляция составила 2,6%; внешний долг снизился до 17% от ВВП — это 9-й показатель в мире. По объему валютных резервов на душу населения Азербайджан занимает первое место в СНГ — они увеличились на 4,5 миллиарда долларов и составляют сейчас 50 млрд. В прошлом году в Азербайджане значительно повысили пенсии, зарплаты, стипендии, социальные пособия. Страна занимает первое место в СНГ по покупательной способности минимальной пенсии. Только в 2019-м году для вынужденных переселенцев построено свыше 5 тысяч домов и квартир. Реализовано множество крупных проектов, в том числе, в газовой сфере — это, в первую очередь, сдача в эксплуатацию трубопровода для экспорта азербайджанского газа в Турцию и Европу. Заработала и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (Турция) с привлечением на нее грузов с северного, восточного и южного направлений. Дорога, которую многие считали всего лишь нерентабельным «политическим проектом», стала для Азербайджана стратегически важным объектом. Прошедший год надолго запомнится и тем, что Алиев провел масштабные кадровые и структурные изменения», - подчеркивает издание.

Российское издание также отмечает, что Азербайджан, пожалуй, единственная республика Южного Кавказа, не допустившая у себя в минувшем году политических потрясений и не устраивающая разного рода разборок с Москвой, — эксперты считают его главным стратегическим союзником России в регионе: "Это несмотря на то, что Азербайджан не является ни членом ОДКБ, ни ЕАЭС. Баку, грубо говоря, ни к кому не лезет, в том числе к Брюсселю, но все лезут к нему. Как сказал азербайджанский президент, его страна не собирается выходить из программы «Восточного партнерства» ЕС, но и активным ее участником она тоже не будет: «Мы изначально говорили, что отдаем приоритет двустороннему сотрудничеству, Азербайджан не ждет от Европы никаких льгот, … мы сами становимся страной-донором»».

Российское издание подчеркивает, что к этому стоит добавить, что именно Азербайджан последовательно выстраивает новые геополитические треугольники с участием России, Турции и Ирана.

"Словом, он стал не только региональным лидером, но и заметной фигурой в глобальном масштабе. И не случайно превратился в площадку для переговоров военного руководства России и НАТО", - пишет Росбалт.

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