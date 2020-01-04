Президент Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана с Рождеством

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил в субботу православную общину Азербайджана с Рождеством.

"Сердечно поздравляю всю христианскую общину Азербайджана со священным праздником Рождества, желаю каждому из вас здоровья и счастья.

На протяжении веков представители различных народов и конфессий жили в Азербайджане в условиях добрососедства, дружбы и взаимного доверия. Одним из приоритетных направлений нашей государственной политики является сохранение и дальнейшее развитие в обществе этнокультурного разнообразия, мультикультуральных традиций и атмосферы терпимости. Проведение в нашей стране представительных мероприятий, вносящих весомый вклад в укрепление межцивилизационного и межрелигиозного диалога, в том числе V Всемирного форума по межкультурному диалогу, II Бакинского саммита религиозных лидеров мира демонстрирует важную роль Азербайджана в установлении в международном масштабе мира, стабильности и гармонии.

Сегодня христиане, являющиеся неотъемлемой частью нашего общества, достойно выполняют свой гражданский долг в проводимой в нашей стране большой созидательной работе и усилении национально-духовного согласия, прилагают все умения и усилия во имя прогресса Азербайджана.

Дорогие соотечественники!

Благословенный праздник Рождества олицетворяет собой новую жизнь, возрождение, торжество чувств сострадания и милосердия. Пусть этот светлый праздник принесет вашим семьям счастье, изобилие и процветание.

С праздником!", - говорится в поздравительном послании главы государства.

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