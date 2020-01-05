Азербайджан и Турция создают крупнейший культурный фонд

5 января 2020 16:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Защита азербайджанского языка, национальной самобытности и культуры в глобализированном мире крайне важна для азербайджанской диаспоры. В связи с этим, по инициативе и при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой был подготовлен учебник "Азербайджанский язык" для наших соотечественников за рубежом.

Об этом в интервью газете «Республика» заявил председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, передает Trend.

По его словам, Госкомитет планирует продолжить процесс строительства Домов Азербайджана в разных странах и городах. Также в настоящее время структура работает над новой уникальной платформой для общения проживающих за рубежом азербайджанцев.

"В ближайшее время работы будут завершены, и мы, скорее всего, предоставим ее нашим соотечественникам уже к февралю. Помимо этого, одним из наших крупных проектов является создание Азербайджано-турецкого фонда культуры. Мы планируем открыть фонд в будущем году, и он станет одним из наших крупнейших фондов", - сказал Мурадов.

Председатель Госкомитета также добавил, что обсуждаются предложения относительно организации летних лагерей для молодежной диаспоры из тюркоязычных стран, в ближайшее время ожидается принятие конкретных решений по этому поводу.

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