На выборы в парламент Азербайджана зарегистрированы кандидатами 458 человек

БАКУ /Trend/ - Для участия во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане, которые назначены на девятое февраля 2020 года, обратились 2296 человек.

Об этом на сегодняшнем заседании сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, 463 кандидата выдвинуты от 19 политических партий, инициативными группами выдвинуты 17 человек, а в индивидуальном порядке свои кандидатуры выдвинули 1816 человек.

«Из них кандидатуры 2146 человек уже утверждены, 2017 человек получили подписные листы, 774 – вернули. Зарегистрированы кандидатуры 458 человек", - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев.Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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