Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ начали работу в Азербайджане (ФОТО)

7 января 2020 14:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ приступило к наблюдательной миссии в связи с предстоящими парламентскими выборами Азербайджане.

Об этом на пресс-конференции, посвященной внеочередным парламентским выборам в Азербайджане сказал глава Наблюдательной миссии, посол Питер Тейлер, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что миссия прибыла по обращению азербайджанского правительства, добавив, что после того, как Президент Азербайджана принял решение о проведении внеочередных парламентских выборов, Азербайджан, как страна-член ОБСЕ, направил официальное обращение БДИПЧ ОБСЕ об участии наблюдательной миссии в предстоящих выборах в Азербайджане: «Согласно этому обращению, миссия в середине декабря прибыла в Азербайджан для оценки избирательной среды».

Тейлер отметил, что помимо основного состава, в работе миссии будут участвовать долгосрочные и краткосрочные наблюдатели: "БДИПЧ уже в 11-й раз проведет наблюдательную миссию в Азербайджане. Мы конструктивно сотрудничали со структурами, участвующими в избирательном процессе, и надеемся, что и в этот раз будем сотрудничать в конструктивной обстановке. Миссия состоит из 30 долгосрочных и 350 краткосрочных наблюдателей, которые прибудут в Баку за несколько дней до выборов.".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ начали работу в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ начали работу в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ начали работу в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ начали работу в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ начали работу в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ начали работу в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ начали работу в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ начали работу в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ начали работу в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ начали работу в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ начали работу в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ начали работу в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ начали работу в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ начали работу в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ начали работу в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ начали работу в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ начали работу в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ начали работу в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ начали работу в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ начали работу в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ начали работу в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ начали работу в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ начали работу в Азербайджане (ФОТО)
  • Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ начали работу в Азербайджане (ФОТО)
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